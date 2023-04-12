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НовостиОбщество12 апреля 2023 15:04

В Крым еженедельно поступает 700 тонн сельхозпродукции из новых регионов РФ

У предпринимателей из других субъектов федерации такие же условия работы, как и у местных
Алексей ЕЛАГИН
Фото: КИА

Фото: КИА

Каждую неделю в Крым поступает более 700 тонн сельхозпродукции из новых российских регионов. Об этом сообщает КИА.

– У предпринимателей из других регионов такие же условия работы в Крыму, как и у местных. Они регистрируются, становятся на свободное место и реализовывают свою продукцию, – отметил коммерческий директор рынка «Крымский Привоз» Дмитрий Гладышев.

По его словам, в настоящее время момент на рынке представлено до 30 машин с продукцией.

– Небольшое количество обусловлено сезонностью, – пояснил Гладышев.

Коммерческий директор отметил, что существенный приток ожидается в конце апреля-начале мая. Он пояснил, что в 2022 году в мае заезжало около 150 машин с продукцией. Гладышев добавил, что благодаря появлению предпринимателей из Херсонской и Запорожской областей цены снизились на 30-40%.