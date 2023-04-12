Освящение пасхальных куличей в Крыму начнется утром 15 апреля

Освящение пасхальных куличей в Крыму начнется в субботу после утренней литургии Фото: Иван Макеев

Освящение пасхальных куличей в храмах Симферопольской и Крымской епархии начнется в субботу 15 апреля после окончания утренней литургии. О этом КП-Крым сообщил руководитель пресс-службы епархии протоиерей Владимир Кашлюк.

- Утром литургия достаточно продолжительная, она закончится в 11 часов. После этого, до 18 часов будет осуществляться освящение пасхальных куличей. Если приход небольшой, то время сокращается, например, до 14 часов. После чего храмы будут закрыты и начнется подготовка к ночным богослужениям, - отметили в пресс-службе.

16 апреля, обряд освящения пасхальных куличей священнослужители будут проводить после ночного богослужения, которое закончится около 5 утра.

В больших храмах крупных городов полуострова освятить куличи на Пасху можно будет до 16 часов воскресенья.

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