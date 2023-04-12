Более 6,5 миллиона туристов посетило Крым в 2022 году

Фото: пресс-служба Председателя Совета министров Республики Крым

В 2022 году Крым посетили 6,53 миллиона туристов, это в 1,7 раза больше, чем в 2014 году. Об этом сообщил председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк.

– Наша туротрасль уже работала в условиях самых разных ограничений. В прошлом году Крым посетило 6 миллионов 530 тысяч человек. Это в 1,7 раза больше, чем в 2014 году, – подчеркнул руководитель регионального правительства.

Сейчас полуостров оказался в непростой логистической ситуации. Поэтому с федеральным правительством были отработаны меры поддержки предприятий туристической отрасли. Они направлены на сохранение трудовых коллективов.

Гоцанюк отметил, что, несмотря на временную приостановку авиасообщения, Крым сохранил место в «золотой пятерке» лидеров Национального туристического рейтинга». Кроме того, объекты размещения, работающие в республике, получили высокие награды в ряде всероссийских престижных премий.

Председатель Совмина отметил, что по поручению президента России Владимира Путина количество поездов, курсирующих между Крымом и другими регионами России, увеличат до 22.