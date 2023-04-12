В Симферополе почтили память членов подпольной группы времен Великой Отечественной войны

В Крымском академическом театре почтили память членов подпольной группы, действовавшей в годы Великой Отечественной войны Фото: Виталий ПАРУБОВ

В Крымском академическом театре 12 апреля прошел традиционный сбор коллектива в память о членах подпольной группы «Сокол», действовавшей в театре в годы Великой Отечественной войны.

Герои погибли 10 апреля 1944 года. До освобождения Симферополя от нацистов оставалось три дня.

Многие годы в апреле коллектив театра проводит традиционный сбор труппы, на котором во время переклички наряду с именами ныне служащих в театре актеров звучат имена героев-подпольщиков.

Во время переклички наряду с именами ныне служащих в театре актеров звучат имена героев-подпольщиков Фото: Виталий ПАРУБОВ

Работники театра возложили цветы к мемориальной доске группе «Сокол» и братской могиле героев Фото: Виталий ПАРУБОВ

Работники театра возложили цветы к мемориальной доске группе «Сокол» и братской могиле героев Фото: Виталий ПАРУБОВ

– Перекличка творческого состава, где навечно значатся имена Николая Барышева, Александры Перегонец, Дмитрия Добросмыслова, Зои Яковлевой, Павла Чечеткина, Ильи Озерова, Прасковьи Ефимовой, Олега Савватеева, завершилась минутой молчания. Затем работники театра возложили цветы к мемориальной доске группе «Сокол» и братской могиле героев, – рассказали в пресс-службе театра.

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