Крымчанин, до смерти избивший родного брата, получил четыре года колонии

Мужчина нанес брату множественные удары руками и ногами в область жизненно важных органов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Крыму перед судом предстал житель Красноперекопского района, который до смерти избил родного брата. Об этом сообщает пресс-служба Красноперекопского районного суда.

Все произошло 24 декабря 2021 года. В тот день мужчина по просьбе матери пришел в квартиру пьяного брата, чтобы его забрать.

– На почве внезапно возникших личных неприязненных отношений у подсудимого возник преступный умысел, направленный на причинение потерпевшему тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни. Мужчина нанес брату множественные удары руками и ногами в область жизненно важных органов и ушел домой, оставив брата, – говорится в сообщении.

Здоровью потерпевшего был причинен тяжкий вред, спустя время он скончался.

Отмечается, что подсудимый признал вину лишь частично. Суд учел смягчающие обстоятельства и отсутствие отягчающих и приговорил его к четырем годам колонии строгого режима. Приговор еще не вступил в силу.

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