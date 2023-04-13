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НовостиОбщество13 апреля 2023 8:48

В Крыму ввели День памяти и славы партизан и подпольщиков

Его будут отмечать 23 октября
Алексей ЕЛАГИН
Фото: КИА

Фото: КИА

В Крыму 23 октября будут отмечать День памяти и славы партизан и подпольщиков. Об этом сообщает КИА.

Госсовет изменил закон о праздниках. Депутаты ввели новую памятную дату – День памяти и славы крымских партизан и подпольщиков. Отмечать ее будут 23 октября.

– Именно в этот день в 1941 году был создан Штаб партизанского движения Крыма, – пояснил председатель Госсовета республики Владимир Константинов.

Руководитель крымского парламента отметил, что эта дата связана с началом и развитием партизанского движения против немецких оккупантов на полуострове. По его словам, изменения в закон позволят увековечить память о борьбе в тылу врага партизан и подпольщиков.