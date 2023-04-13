Названа стоимость пасхального кулича в Крыму в 2023 году

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Стала известна стоимость пасхального кулича в Крыму в 2023 году. Об этом сообщает Крымстат.

В этом году Пасха отмечается 16 апреля.

– Крымстат провел выборочное обследование цен на продукты для приготовления пасхальных куличей, – говорится в сообщении.

Аналитики рассчитали, сколько нужно потратить для изготовления 2,2 килограмма куличей. Для этого нужно купить 200 грамм сливочного масла за 186,6 рубля, столько же сметаны за 57,31 рубля, поллитра молока за 43,42 рубля, десяток яиц за 87,01 рубля, полкило сахара за 33,51 рубля, килограмм муки за 44,93 рубля, 200 грамм изюма и 50 грамм дрожжей за 70,58 рубля. Из этого получится пять с половиной куличей по 400 грамм каждый.