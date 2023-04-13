21 апреля 2023 года выходной или нет в Крыму: власти дали ответ

В 2023 году праздник разговения отмечается 21 апреля Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В апреле 2023 года крымчан ждут сразу два важных религиозных праздника. Православные жители республики отмечают 16 апреля Пасху, а мусульмане - Ураза-Байрам 21 апреля.

Пасха в 2023 году - выходной день, ведь приходится на воскресенье. Важный день для мусульман Крыма при этом выпадает в этом году на пятницу.

«Комсомолка» узнала, будет ли 21 апреля 2023 года выходным днем в Крыму.

КАКИЕ ДНИ В АПРЕЛЕ 2023 ГОДА ОБЪЯВЛЕНЫ ВЫХОДНЫМИ В КРЫМУ

Отпраздновать важные религиозные праздники крымчане в 2023 году могут без вреда для рабочего процесса - в России распространен перенос праздничных дней на грядущие будни. Именно поэтому в понедельник, 17 апреля, крымчане будут отдыхать.

Мусульманский праздник разговения, символизирующий завершение самого длинного и сложного поста в месяц Рамадан, отмечается 21 апреля и в 2023 году выпадает на пятницу. Согласно указу главы Крыма Сергея Аксенова, оба религиозных праздника будут в республике выходными днями.

- Объявить нерабочими праздничными днями на территории Республики Крым: 17 апреля 2023 года в связи с празднованием дня Пасхи Христовой, 21 апреля 2023 года в связи с празднованием Ураза-Байрама, - говорится в указе главы Сергея Аксенова.

Таким образом, 21 апреля в Крыму официально объявлен выходным днем.