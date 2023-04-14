Жителя Алушты в Крыму обвинили в подготовке к госизмене и будут судить в Ростове-на-Дону

Алуштинцу Альберту Круглову предъявлено обвинение в приготовлении к государственной измене (ч. 1 ст. 30, ст. 275 УК РФ) и участии в деятельности террористической организации Фото: Алексей БУЛАТОВ

Алуштинцу Альберту Круглову предъявлено обвинение в приготовлении к государственной измене (ч. 1 ст. 30, ст. 275 УК РФ) и участии в деятельности террористической организации (ч. 2 ст. 205.5 УК РФ), пишет ТАСС со ссылкой на Южный окружной военный суд.

– Назначено судебное заседание на 18 апреля, – сообщили агентству в суде.

В июне 2019 года крымчанина приговорили к одному году и восьми месяцам лишения свободы и штрафу в 60 тысяч рублей за изготовление, хранение и ношение самодельных взрывных устройств и за призывы к экстремизму. У него нашли две самодельные бомбы, которые были замаскированы под термос и бутылку. Кроме того, будучи язычником, Круглов в соцсетях призывал к насилию в отношении группы лиц по признаку религиозной принадлежности. Свою вину он тогда признал.

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