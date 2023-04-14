В Ялте откроются девять фельдшерско-акушерских пунктов

Фото: пресс-служба администрации Ялты

В Ялте планируют открыть девять фельдшерско-акушерских пунктов. Об этом в своем Telegram-канале сообщила глава администрации Янина Павленко.

По ее словам, ФАПы появятся в ялтинских поселках. Восемь из них установят до конца 2023 года.

– В Голубом Заливе, Кацивели, Береговом, Отрадном возведены каркасы и подготовлены для обшивки сэндвич-панелями. В Парковом, Оползневом, Краснокаменке, Даниловке производятся работы по бурению скважин под сваи и планировке участка, – отметила Павленко.

Девятый ФАП откроется в Оливе. Глава администрации уточнила, что это произойдет позднее.

– Ждем выхода из экспертизы документации, – пояснила градоначальница.

По ее словам, ФАПы оснастят оборудованием и мебелью. Прилегающие территории планируют благоустроить. В зданиях появятся кабинеты приема пациентов, процедурный и смотровой, помещение для хранения лекарств, стерилизационная. В фельдшерско-акушерских пунктах можно будет пройти диспансеризацию и профосмотр. Кроме того, ялтинцы смогут получить консультацию и необходимую медпомощь.