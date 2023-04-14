В Крыму за сутки выявили 72 новых случая заболевания COVID-19

За сутки в ковид-стационары Республики Крым госпитализировали 11 человек Фото: Иван МАКЕЕВ

В Республике Крым за минувшие сутки выявили 72 новых случая заболевания коронавирусом, в ковид-стационары госпитализировали 11 человек. Об этом утром 14 апреля сообщили в пресс-службе Минздрава РК.

Летальных случаев нет. Выздоровели 54 человека.

С начала пандемии в республике зарегистрировано 215 434 лабораторно подтвержденных случая коронавирусной инфекции. 207 777 человек выздоровели, 5 428 скончались.

– Реализуются усиленные меры по недопущению распространения вируса, – подчеркнули в Минздраве РК.

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