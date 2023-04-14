Москвич «развел» 83-летнюю пенсионерку из Севастополя на полтора миллиона рублей

Парню грозит до десяти лет тюрьмы. Фото: скриншот из видео

В Севастополе задержали 23-летнего жителя Москвы, который обманул пенсионерку почти на полтора миллиона рублей. Как сообщили в пресс-службе полиции города-героя, парень действовал по заданию анонимных кураторов.

Москвич сначала поселился в одном из хостелов Ялты, а затем, получив задание от «боссов», направился в Севастополь.

- Под предлогом освобождения внучки от уголовной ответственности забрал у 83-летней пенсионерки почти полтора миллиона рублей и скрылся. Похищенные обманом деньги он сразу же перечислил своим сообщникам, оставив себе 10 % от суммы в качестве вознаграждения, - рассказали в пресс-службе МВД Севастополя.

Почти сразу молодой человек получил новое задание от кураторов. При попытке обмануть другую жительницу Севастополя, он и был задержан полицейскими.

Москвич во всем сознался. В отношении парня завели уголовные дела по статье «Мошенничество» . Ему грозит до десяти лет лишения свободы.