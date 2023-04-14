В Керченском проливе ожидается усиление ветра до 12-15 метров в секунду

С ночи на 9 октября по 14 апреля через пролив в обе стороны перевезли более 126 тыс. пассажиров Фото: Евгения ГУСЕВА

В пятницу, 14 апреля Керченская паромная переправа работает в штатном режиме. Как сообщили в пресс-службе Минтранса РФ, штормовых предупреждений по проливу нет, однако во второй половине дня ожидается сильный ветер.

– До 12:00 ожидается усиление ветра 12-15 м/сек, который сохранится до конца дня, – говорится в сообщении.

Напомним, Керченская паромная переправа возобновила работу 9 октября прошлого года после теракта на Крымском мосту. По информации Минтранса РФ, с ночи на 9 октября по 14 апреля через пролив в обе стороны перевезли 126 245 пассажиров, 101 314 единиц автотранспорта и 12 728 железнодорожных вагонов.

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