В Симферополе продлят работу троллейбусов в Пасхальную ночь

В Симферополе в ночь на воскресенье продлят работу всех троллейбусных маршрутов. Фото: ГУП РК «Крыммтроллейбус»

В Симферополе в ночь на воскресенье продлят работу всех троллейбусных маршрутов. Об этом сообщает Крымская газета со ссылкой на пресс-службу администрации города.

– В пасхальную ночь с 15 на 16 апреля работа всех симферопольских троллейбусных маршрутов будет продлена до 01:00. Средний интервал движения будет составлять 30 минут. Уже с 03:00 16 апреля работа троллейбусных маршрутов в городе будет возобновлена, – пишет издание

В пресс-службе ГУП РК «Крыммтроллейбус» добавили, что 15 апреля последний рейс автобуса №14 в 22:10 с Каменки продлят до площади Советской. 16 апреля троллейбусы с удлиненным автономным ходом сделают дополнительные рейсы с начальной остановки Каменка (9-я остановка) в 03:00 и в 03:30 до площади Советской и в 03:00 и в 03:30 в обратном направлении.

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