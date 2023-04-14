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НовостиПроисшествия14 апреля 2023 9:05

В Крыму мужчину задержали за телефонный терроризм

Подозреваемого поместили под домашний арест
Алексей ЕЛАГИН
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Бахчисарайском районе 46-летнего жителя одного из сел подозревают в заведомо ложном сообщении об акте терроризма. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РК.

В полицию позвонил мужчина и заявил об угрозе безопасности на территории одного из объектов инфраструктуры. Звонивший также сообщил, что ранен. На место отправились правоохранители, но никаких опасных предметов не обнаружили. Далее полицейские нашли звонившего.

– Будучи в состоянии алкогольного опьянения, мужчина из хулиганских побуждений позвонил на горячую линию ЕДДС и сообщил заведомо ложные сведения, – отметили в МВД.

Возбуждено уголовное дело, фигурант находится под домашним арестом. На подозреваемого также составили административный протокол за нахождение в нетрезвом виде в общественном месте.