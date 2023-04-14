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НовостиОбщество14 апреля 2023 10:26

Крымскому отделению ДОСААФ выделят 15 миллионов рублей

Деньги, в частности, потратят на улучшение материально-технической базы
Алексей ЕЛАГИН
Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Крымскому региональному отделению ДОСААФ планируют выделить 15 миллионов рублей. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава республики Сергей Аксенов.

По его словам, ДОСААФ вносит большой вклад в военно-патриотическое воспитание крымской молодежи. Организация проводит инструкторско-методические занятия. Кроме того, добровольцы ДОСААФ постоянно отправляют гуманитарную помощь в зону проведения специальной военной операции. Аксенов подчеркнул, что власти оказывают поддержку региональному отделению.

– Так, из республиканского бюджета будет выделено 15 миллионов рублей на улучшение материально-технической базы отделения, развитие и поддержание существующих программ. Совместная работа по патриотическому воспитанию молодежи будет продолжена, а все цели, поставленные президентом, будут достигнуты, – подчеркнул глава Крыма.