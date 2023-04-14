Симферополец насмерть сбил сотрудника ГИБДД и сел на 4,5 года

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Кировский районный суд признал 33-летнего жителя Симферополя виновным в том, что он насмерть сбил инспектора ГИБДД. Об этом сообщили в пресс-службе крымской прокуратуры.

Трагедия произошла в июне 2021 года. Мужчина на большой скорости ехал за рулем автомобиля «Лада Веста» по трассе «Таврида» из Керчи в Симферополь. Водитель не учел обозначения и ограждения места ДТП. Из-за этого он сбил инспектора ГИБДД, который оформлял аварию. В результате полицейский скончался.

Суд приговорил водителя к 4,5 года лишения свободы. Отбывать срок симферополец будет в исправительной колонии общего режима. Кроме того, мужчина должен заплатить 2 миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда.