В Севастополе «Лада» сбила полуторогодовалую девочку

Фото: пресс-служба управления МВД по Севастополю

В пятницу, 14 апреля, в Севастополе «Лада Гранта» сбила полуторагодовалую девочку. Об этом сообщили в пресс-службе городского управления МВД.

Авария произошла днем в районе дома №33 по улице Александера. 58-летний мужчина ехал за рулем «Лады». Легковушка сбила полуторагодовалую девочку, которая выбежала на дорогу из-за сооружения.

– Со слов матери ребенка, она гуляла вместе с дочкой на улице, и в какой-то момент малышка неожиданно выскочила на проезжую часть, – отметили в МВД.

В результате ДТП девочка получила травмы различной степени тяжести. Пострадавшую увезли в детскую больницу.