Симферопольцу могут дать пожизненное за килограмм «соли»

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ялте 31-летнего ранее не судимого жителя Симферополя подозревают в покушении на незаконный сбыт килограмма «соли», ему грозит пожизненное заключение. Об этом сообщили в пресс-службе крымского МВД.

Полицейские заметили подозрительную Toyota Camry, которая вечером выезжала из леса. Во время беседы с полицейскими водитель заметно нервничал и неуверенно отвечал на вопросы. В машине обнаружили два свертка с порошкообразным веществом, семь банковских карт, несколько мобильных телефонов и материалы для фасовки.

– Содержимое пакета общей массой около килограмма содержит в своем составе наркотическое средство – производное N-метилэфедрона (так называемая «соль»), – отметили в МВД.

Фигурант нашел наркотики в тайнике за пределами Крыма и собирался продать. Возбуждено уголовное дело, фигуранта арестовали. Согласно законодательству, мужчине грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.