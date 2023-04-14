В Севастополе девушка без прав сбила второклассника

Фото: пресс-служба управления МВД по Севастополю

В пятницу, 14 апреля, в Севастополе девушка без прав за рулем Nissan сбила второклассника. Об этом сообщили в пресс-службе городского управления МВД.

Авария произошла днем. 27-летняя девушка ехала за рулем Nissan по проспекту Античный. На нерегулируемом пешеходном переходе в районе Инженерной школы иномарка сбила ребенка. Второклассник вышел из образовательного учреждения и начал переходить дорогу.

– Управление транспортным средством было передано собственником автомобиля девушке, которая не имела права управления. Признаков опьянения у автоледи не установлено, – отметили в МВД.

Полицейские завели пять административных дел. По факту случившегося проводится проверка.

Напомним, 14 апреля в Севастополе «Лада Гранта» сбила полуторагодовалую девочку. Пострадавшую увезли в детскую больницу.