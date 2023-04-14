Когда отключат отопление в Симферополе в апреле-2023: власти дали ответ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В апреле в 2023 году в крымской столице весна уже вступила в свои права, но отопление еще работает на полную мощность. К тому же, градусник за окном последние дни показывает до 20 градусов тепла, но батареи продолжают работать на полную мощность во вред коммунальным платежам.

Рассказываем, когда отключат отопление в Симферополе в апреле 2023 года.

КОГДА ЗАКОНЧИТСЯ ОТОПИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН В СИМФЕРОПОЛЕ В 2023 ГОДУ

Как и в прошлом году, отключение отопления происходит поэтапно. Власти работают по общему правилу: пока среднесуточная температура воздуха не достигнет восьми градусов в течение трех дней.

– В Симферополе с 24.00 17 апреля 2023 года завершается отопительный сезон, – сообщили в пресс-службе администрации.

Напомним, отопительный сезон в Симферополе начался еще 17 октября. Тогда тепло начали подавать в больницы и школы города, а через несколько дней – в многоквартирные дома. В Севастополе отопительный сезон стартовал 18 октября.