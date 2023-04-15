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НовостиОбщество14 апреля 2023 22:42

Погода на 15 апреля 2023 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 22 градусов

КП-Крым узнала, какой будет погода на 15 апреля 2023 года в Крыму и Севастополе
Ольга АВЕРЬЯНОВА
Ольга АВЕРЬЯНОВА
В Ялте облачно с прояснениями.

В Ялте облачно с прояснениями.

Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

15 апреля на Крымском полуострове будет по-летнему тепло.

- В выходные дни средиземноморские воздушные массы порадуют теплом, - отметили в Крымском гидрометеоцентре.

В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +7…+9°, днем +20...+22°.

В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Днем южный ветер 9-14 м/с., тепло +20…+22°.

В Ялте, как сообщает yandex, днем +16°…+17°, северо-восточный ветер 3-5 м/с. Облачно с прояснениями.

В Алуште +15°…+16°, юго-западный ветер 2-4 м/с. Облачно с прояснениями.

В Евпатории +16…+17°, юго-западный ветер 2-5 м/с. Облачно с прояснениями.

В Керчи +14…+15°, юго-восточный ветер 4-7 м/с. Ясно.

В Феодосии +13…+14°, юго-восточный ветер 3-4 м/с. Ясно.

В Черноморском +16…+17°, юго-восточный ветер 3-6 м/с. Пасмурно.

В Джанкое +17…+18°, восточный ветер 4-6 м/с. Облачно с прояснениями.

В Армянске +13…+15°, восточный ветер 5-8 м/с. Пасмурно.

В Белогорске +20…+21°, юго-восточный ветер 3-5 м/с. Облачно с прояснениями.

Вода в Черном море +8…+12°.

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