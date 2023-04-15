НовостиОбщество 14 апреля 2023 22:42

Погода на 15 апреля 2023 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 22 градусов

КП-Крым узнала, какой будет погода на 15 апреля 2023 года в Крыму и Севастополе