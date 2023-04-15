Погода на 15 апреля 2023 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 22 градусов

В Ялте облачно с прояснениями.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
15 апреля на Крымском полуострове будет по-летнему тепло.
- В выходные дни средиземноморские воздушные массы порадуют теплом, - отметили в Крымском гидрометеоцентре.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +7…+9°, днем +20...+22°.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Днем южный ветер 9-14 м/с., тепло +20…+22°.
В Ялте, как сообщает yandex, днем +16°…+17°, северо-восточный ветер 3-5 м/с. Облачно с прояснениями.
В Алуште +15°…+16°, юго-западный ветер 2-4 м/с. Облачно с прояснениями.
В Евпатории +16…+17°, юго-западный ветер 2-5 м/с. Облачно с прояснениями.
В Керчи +14…+15°, юго-восточный ветер 4-7 м/с. Ясно.
В Феодосии +13…+14°, юго-восточный ветер 3-4 м/с. Ясно.
В Черноморском +16…+17°, юго-восточный ветер 3-6 м/с. Пасмурно.
В Джанкое +17…+18°, восточный ветер 4-6 м/с. Облачно с прояснениями.
В Армянске +13…+15°, восточный ветер 5-8 м/с. Пасмурно.
В Белогорске +20…+21°, юго-восточный ветер 3-5 м/с. Облачно с прояснениями.
Вода в Черном море +8…+12°.
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