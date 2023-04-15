Прокуратура Крыма проверяет обстоятельства ДТП с участием автобуса в Симферополе

Автобус уткнулся в забор дома. Фото: пресс-служба прокуратуры Крыма

В Симферополе попал в аварию пассажирский автобус, в салоне которого было много людей. В прокуратуре Крыма сообщили, что организована проверка всех обстоятельств этого дорожно-транспортного происшествия в столице республики.

-14 апреля около 16 часов, водитель автобуса, следовавшего по городскому маршруту № 3, двигался по переулку Элеваторному, - озвучили предварительные данные в крымской прокуратуре.

Но в какой-то момент что-то пошло не так: автобус столкнулся с автомобилем Toyota, который в свою очередь врезался в легковушку марки Renault. В итоге автобус, в салоне которого было три десятка пассажиров, уткнулся в забор частного дома.

- В салоне автобуса находилось 32 пассажира. Предварительно, в результате дорожно-транспортного происшествия никто не пострадал, - отметили в прокуратуре, пообещав установить кто же прав, кто виноват.

По итогам проверки станет ясно, кто же из водителей нарушил правила дорожного движения. Нам же остается только порадоваться, что ЧП обошлось без пострадавших.

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