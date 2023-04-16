Поезд из Петербурга в Евпаторию будет ходить каждый день в 2023 году

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В 2023 году поезд из Санкт-Петербурга в Евпаторию будет курсировать ежедневно. Об этом сообщили в пресс-службе компании «Гранд сервис экспресс».

Первый рейс из Санкт-Петербурга запланирован на 27 апреля, а из Евпатории – на 29 апреля. Из северной столицы поезд будет отправляться в 19.16, а прибывать на крымский курорт – через день в 13.50. Из Евпатории состав будет отправляться в 17:55, а прибывать в Санкт-Петербург –через день в 13:01. Поезд проследует через Тверь, Рязань, Воронеж, Ростов-на-Дону.

В состав поезда снова включат вагоны беспересадочного сообщения из Пскова и Великого Новгорода. Их будут подцеплять в Чудово Новгородской области. Такие вагоны будут отправляться с 27 мая 2-3 раза в неделю. Билет на поезд из Санкт-Петербурга в плацкарте на 27 апреля стоит от 6329 рублей, а в купе – от 6836 рублей. Поездка в плацкарте на следующий день обойдется дешевле – от 5101 рубля. Цена билета в купе практически такая же, как и на рейс 27 апреля.