В Ялте отмечают годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков

Фото: Евгения ГУСЕВА

В воскресенье, 16 апреля, в Ялте отмечают 79-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Об этом в своем Telegram-канале сообщила глава администрации Янина Павленко.

– Именно так – Христос Воскресе! – 79 лет назад в Ялте встречали наших воинов! В 1944 году Светлый праздник Пасхи тоже выпал на 16 апреля, – написала она.

Павленко отметила, что в этот день Ялта была полностью освобождена от нацистской оккупации.

–Очень символично, что Светлое Христово Воскресенье стало точкой возрождения нашего города. Мы всегда будем благодарны тем, кто приближал этот день. Увы, многие отдали за это свою жизнь – Вечная им Память, – написала глава администрации.