Погода на 17 апреля 2023 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 20 градусов

В Симферополе переменная облачность. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

17 апреля на Крымском полуострове по-прежнему хозяйничают воздушные потоки из Средиземноморья.

В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-восточный до 18 м/с. Температура воздуха ночью +7…+9°, днем +18...+20°.

В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Днем западный ветер 5-10 м/с. , тепло +16…+18°.

В Ялте, как сообщает yandex, днем +14°…+16°, северо-восточный ветер 6-7 м/с. Облачно с прояснениями.

В Алуште +13°…+14°, северо-восточный ветер 4-7 м/с. Облачно с прояснениями.

В Евпатории +13…+15°, северо-восточный ветер 4-10 м/с. Облачно с прояснениями.

В Керчи +11…+14°, северо-восточный ветер 6-11 м/с. Пасмурно.

В Феодосии +12…+14°, северо- восточный ветер 3-6 м/с. Облачно с прояснениями.

В Черноморском +11…+14°, восточный ветер 6-9 м/с. Облачно с прояснениями.

В Джанкое +11…+12°, восточный ветер 4-9 м/с. Пасмурно.

В Армянске +10…+11°, восточный ветер 6-12 м/с. Пасмурно.

В Белогорске +14…+18°, юго-восточный ветер 3-6 м/с. Облачно с прояснениями.

Вода в Черном море +9…+12°.

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