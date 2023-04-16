Крымские волонтеры ищут 13-летнего подростка из Херсонской области

Фото: "Лиза Алерт"

Крымские волонтеры ищут Анатолия Ильяшенко 2009 года рождения из Херсонской области. Об этом сообщили в местном поисковом отряде «Лиза Алерт».

– 5 апреля в 22.30 на телефон старшего инфорга Крыма пришло сообщение от неизвестного абонента с информацией о том, что в селе Балтозаровка Херсонской области ушел с прогулки и не вернулся подросток 13 лет, – говорится в сообщении.

Выяснилось, что женщина, обратившаяся в отряд за помощью, увидела сообщение о пропаже в местных чатах и дополнительной информацией не располагает. На следующий день волонтеры связались с ГУ МВД Херсонской области. В полиции сообщили, что ведется поиск.

Мальчик пропал еще 30 марта. В тот день он ушел с детской площадки, где гулял с друзьями, и не вернулся домой. Село, где живет мальчик, окружено полями, есть несколько водоемов, лесополосы и оросительные каналы. 8 апреля волонтеры выехали на поиски. Ребенка искали и силовики. К сожалению, пока найти мальчика не удалось.

– 8 апреля 2023 года можно по праву считать днем начала работы ДПСО «ЛизаАлерт» на новых территориях России. Поиск продолжается, – отметили волонтеры.