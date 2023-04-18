В Евпатории пропал 11-летний мальчик

Андрей Мурзин. Фото: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Крым/VK

В Крыму ищут 11-летнего ребенка из Евпатории. В поисковом отряде «ЛизаАлерт» Крым сообщили:

- Пропал Мурзин Андрей, 11 лет (2012 года рождения), город Евпатория. С 17 апреля 2023 года его местонахождение неизвестно.

Ориентировка появилась в соцсети. Фото: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Крым/VK

Приметы пропавшего: 148 сантиметров рост, нормальное телосложение, русые волосы, глаза серо-зеленого цвета.

Юный крымчанин был одет в синюю рубашку, спортивные штаны и кроссовки.

Если вы видели Андрея Мурзина, будьте добры, позвоните на горячую линию отряда 8 (800)70 -05-452 (звонок бесплатный) или 112.

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