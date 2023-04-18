Температура водуха в Крыму достигает отметки в плюс 20 градусов Фото: Юрий ЮГАНСОН

В Крыму завершили отопительный сезон. Соответствующие распоряжения подписали главы администраций населенных пунктов полуострова. Это связано с тем, что среднесуточная температура воздуха в Крыму превышает отметку в +8 градусов в течение более пяти дней.

В частности, 18 апреля прекращается подача тепла в жилые дома Керчи, Ялты, Евпатории.

- С 18 апреля 2023 года прекратить отопление жилищного фонда муниципального образования городской округ Ялта, - говорится в постановлении главы ялтинской администрации.

Подачу теплоносителя в объекты социальной сферы будут прекращать постепенно в соответствии с требованиями санитарных норм.

Ранее власти Симферополя сообщили о завершении отопительного сезона в крымской столице с 17 апреля.

Температура воздуха в Крыму достигает почти 20 градусов тепла.

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