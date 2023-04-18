В Крыму проснулись ядовитые змеи и пауки

Весной в Крыму просыпаются ядовитые змеи и насекомые Фото: Дмитрий МЕТЁЛКИН

Весной в Крыму просыпаются ядовитые змеи и насекомые. Доктор биологических наук, профессор кафедры экологии и зоологии Крымского федерального университета имени Вернадского Сергей Иванов в эфире радио «Спутник в Крыму» рассказал, какие опасности подстерегают туристов на полуострове.

Биолог подчеркнул, что хотя в Крыму и водятся опасные животные, смертельных практически нет. Единственный вид ядовитых змей, обитающий на полуострове – степная гадюка. Несмотря на название, встретить ее можно не только в степи, но и в предгорьях. Отличить эту змею от ужа можно по треугольной голове, яркой извилистой линии вдоль тела и раздутым щекам.

– Впрочем, присматриваться близко не нужно: при встрече лучше отступить, поскольку змея может проявить агрессивность и броситься на человека, как собака, если ее потревожить. Хотя сами змеи не ищут встречи с человеком, и если вы отступите, скорее всего, она уйдет. Впрочем, укус крымской гадюки, хоть и очень болезненный, но не смертельный, – рассказал Иванов. Если змея все же укусила, следует немедленно обратиться к врачу.

Кроме того, весной в Крыму активизируются пауки каракурты (другое название – «черная вдова»). По словам биолога, укус этого паука не менее опасен, чем укус гадюки.

– Его яд действует моментально, он не смертелен, но в течение нескольких часов человек будет себя чувствовать очень плохо, – сказал специалист. Для снижения риска укуса рекомендуется, отправляясь на природу, надевать закрытую высокую обувь (эти пауки живут в земляных норах и запросто могут попасть под ноги).

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