В Севастополе поймали мужчину, выкрикивавшего антироссийские лозунги

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Севастополе полицейские установили личность мужчины, выкрикивавшего антироссийские лозунги. Об этом сообщили в пресс-службе городского управления МВД.

Несколько дней назад в полицию обратилась местная жительница. Женщина рассказала, что возле магазина на улице Симонок неизвестный несколько раз громко прокричал лозунг антироссийской направленности, привлекая к себе внимание прохожих.

– Женщина сделала ему замечание и потребовала соблюдать общественный порядок, после чего незнакомец скрылся, – отметили в полиции.

Правоохранители нашли нарушителя. Им оказался ранее неоднократно судимый 37-летний севастополец. Мужчина объяснил свое поведение тем, что был пьян. Житель города-героя заверил, что поддерживает проведение специальной военной операции.

На него завели административное дело о дискредитации Вооруженных Сил России. Материалы передадут в суд. Мужчине грозит штраф от 30 до 50 тысяч рублей.