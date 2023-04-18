В Евпатории 11-летний ребенок ушел из дома и переночевал в заброшенном здании

Фото: пресс-служба МВД по РК

В Евпатории нашли 11-летнего ребенка, который ушел из дома и переночевал в заброшенном здании. Об этом сообщили в пресс-службе крымского МВД.

В понедельник, 17 апреля, в полицию обратилась местная жительница. Женщина рассказала, что около пяти вечера ее сын ушел из дома. При этом ребенок без спроса взял с собой тысячу рублей.

– Беглец уже знаком полицейским, так как ранее уходил из дома, – рассказали в МВД.

Целую ночь мальчика искали правоохранители и общественники. К утру ребенка нашли. Оказалось, что юный евпаториец переночевал в заброшенном здании и собирался идти домой.

– Полицейские передали несовершеннолетнего родителям. Противоправных действий в отношении него во время нахождения вне дома совершено не было, – отметили в МВД.