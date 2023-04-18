В Судаке мужчина упал с 17-метрового склона горы

Фото: пресс-служба МЧС Крыма

В воскресенье, 16 апреля, в Судаке мужчина упал со склона горы высотой 15-17 метров. Об этом сообщили в пресс-службе крымского МЧС.

Мужчина поднимался не по туристической тропе в сторону смотровой площадки. В какой-то момент оступился и сорвался со склона горы Крепостная. Пострадавший упал с высоты 15-17 метров и застрял в ветках деревьев.

– Сотрудники ГКУ РК «КРЫМ-СПАС» поднялись к пострадавшему, наложили ему воротник «Шанца» и при помощи альпинистского снаряжения и носилок эвакуировали его к автомобилю СМП, – отметили в МЧС.

В ведомстве добавили, что мужчину госпитализировали.