Подъезд к Феодосии от трассы «Таврида» отремонтируют до конца 2023 года

Фото: пресс-служба Росавтодора

В ближайшее время дорожники приступят к капитальному ремонту подъезда к Феодосии от трассы «Таврида», сейчас на участке идут подготовительные работы. Об этом сообщает пресс-служба Росавтодора.

– Работы по капитальному ремонту планируется завершить к концу 2023 года, – говорится в сообщении.

Участок протяженностью 7,2 км расширят до четырех полос. Кроме того, дорожникам предстоит устроить 12 примыканий и переходно-скоростных полос для торможения и разгона, а также обустроить пять автобусных остановок. Отмечается, что после ремонта участок сможет пропускать свыше 17 тысяч автомобилей в сутки.

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