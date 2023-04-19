Из-за долгов в 469 миллионов в Ялте уменьшатся объемы капремонта домов

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В связи с задолженностью в 469 миллионов рублей в 2023 году в Ялте уменьшатся объемы капитального ремонта многоквартирных домов. Об этом в своем Telegram-канале сообщила глава администрации Янина Павленко.

В 2022 году капремонт провели в 124 многоэтажках. В зданиях отремонтировали 86 кровель за 323 миллиона рублей и заменили 48 лифтов за 152 миллиона. Павленко отметила, что в этом году объем работ будет меньше. По ее словам, это связано с низким процентом оплаты за капремонт.

– Общая сумма долга - свыше 469 миллионов. При этом при обходах МКД регулярно слышу от жителей требования отремонтировать им кровлю/фундаменты/фасады, – рассказала глава администрации.

Павленко добавила, что те же требования предъявляются управляющим компаниям, хотя эта работа не относится к их компетенции. Глава Ялты подчеркнула, что взнос на капремонт обязателен.

– Уже есть прецеденты взыскания долга через суд. При этом если оплата за капремонт по дому выше 90% - можно перенести сроки проведения работ на более ранние, – заключила Павленко.