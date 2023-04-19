Под Севастополем перекроют Ялтинское кольцо с 21 по 24 апреля

Фото: пресс-служба правительства Севастополя

На восьмом этапе участка трассы «Таврида» с 21 по 24 апреля изменится схема движения. Об этом сообщается в телеграм-канале Дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя.

– С 08:00 21 апреля до 20:00 24 апреля будет полностью перекрыто Ялтинское кольцо и боковые проезды на всей развязке без закрытия движения по дороге «Севастополь - Инкерман», – говорится в сообщении.

Водителей призывают быть внимательными и обращать внимание на дорожные знаки.

Автобусы № 8, 18, 37, 40, 41, 183 в эти дни будут ходить в прямом и обратном направлении через Балаклаву.

​Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 (978) 907-52-50