В Ростовской области задержали пассажирский автобус со взрывчаткой

Опасное вещество в автобусе обнаружили ростовские пограничники во время досмотра Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ростовской области на контрольно-пропускном пункте «Матвеев Курган» пассажирский автобус задержали со взрывчаткой. Транспорт следовал из Донецка. Об этом сообщает «КП – Ростов-на-Дону» со ссылкой на собственные источники.

Взрывчатка в виде трех прямоугольных пластинок желто-коричневого цвета была тщательно спрятана. Выяснилось, что это гексоген массой более 250 граммов.

- Взрывчатое вещество, которое находилось в салоне рейсового автобуса, обнаружили при обычном досмотре донские пограничники, - цитирует издание собеседника в правоохранительных органах.

Личность того, кто пытался провезти груз в Ростовскую область, пока не установлена. По предварительным данным, взрывчатку планировалось продать.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств». Когда полиция установит причастных к делу, им может грозить до 11 лет колонии и крупный штраф.