Где в Симферополе отключат свет 20 апреля

Свет пропадет на время. Фото: архив КП

20 апреля в Симферополе произойдет отключение электричества. В пресс-службе ГУП РК «Крымэнерго» сообщили, что свет пропадет только на одной 1 улице. Время отключения: с 8.00 до 17.00.

Электричество в Симферополе отключат по следующим адресам - улица Залесская, дом №14, № 18 и № 23а.

Причина для отключения линий электропередачи очень и очень уважительная – ремонт электрооборудования, которое снабжает электроэнергией столицу Республики Крым.

В компании «Крымэнерго» утверждают, что такие меры позволят обеспечить надежное и стабильное энергоснабжение города. Крымские энергетики также просят спокойно отнестись к тому, что несколько часов нельзя будет стирать белье, смотреть телевизор и работать за компьютером - работы завершатся и в домах снова появится свет.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50