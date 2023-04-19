В Симферополе столкнувшийся с «Ладой» Volkswagen сбил двух пешеходов на тротуаре

Фото: пресс-служба МВД по РК

В среду, 19 апреля, в Симферополе столкнулись «Лада» и Volkswagen, после чего иномарка сбила двух пешеходов на тротуаре. Об этом сообщили в пресс-службе крымского МВД.

Авария произошла в 15:35 в районе улицы Жигалиной. Мужчина 1969 года рождения ехал за рулем «Лады» со стороны улицы Гоголя в сторону Элеваторной. Поворачивая налево, водитель врезался в Volkswagen, который шел на обгон. После этого иномарку отбросила на тротуар, и она сбила двух пешеходов.

– Пешеходы, мужчина и женщина 1969 года рождения, доставлены в медицинское учреждение с травмами различной степени тяжести, – сообщили в МВД.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. По факту ДТП проводится проверка. Правоохранители выясняют все обстоятельства аварии.