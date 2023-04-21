НовостиОбщество 20 апреля 2023 22:38

Погода на 21 апреля 2023 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 14 градусов

КП-Крым узнала, какой будет погода на 21 апреля 2023 года в Крыму и Севастополе