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НовостиОбщество20 апреля 2023 22:38

Погода на 21 апреля 2023 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 14 градусов

КП-Крым узнала, какой будет погода на 21 апреля 2023 года в Крыму и Севастополе
Ольга АВЕРЬЯНОВА
Ольга АВЕРЬЯНОВА
В Симферополе облачно с прояснениями.

В Симферополе облачно с прояснениями.

Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

21 апреля на Крымском полуострове в силе штормовое предупреждение.

- Из-за влияния малоподвижного южного циклона сохранится неустойчивый характер погоды, - отметили в Крымском гидрометеоцентре.

В Симферополе облачно с прояснениями. Кратковременный дождь. Ветер ночью юго-западный, днем северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +7…+9°, днем +11...+13°.

В Севастополе облачно. Дождь. Ветер западный 7-12 м/с. Днем тепло +12…+14°.

В Ялте, как сообщает yandex, днем +11°…+13°, юго-западный ветер 3-6 м/с. Пасмурно.

В Алуште +13°…+15°, юго-западный ветер 3-5 м/с. Облачно с прояснениями.

В Евпатории +11…+12°, юго-западный ветер 4-6 м/с. Пасмурно.

В Керчи +12…+13°, юго-западный ветер 4-7 м/с. Облачно с прояснениями.

В Феодосии +12…+13°, юго-западный ветер 3-6 м/с. Облачно с прояснениями.

В Черноморском +10…+11°, юго-западный ветер 4-6 м/с. Пасмурно.

В Джанкое +13…+14°, юго-западный ветер 4-6 м/с. Пасмурно, дождь.

В Армянске +11…+12°, северо-западный ветер 3-6 м/с. Пасмурно.

В Белогорске +12…+14°, западный ветер 5-6 м/с. Пасмурно, дождь.

Вода в Черном море +10…+12°.

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