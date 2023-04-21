Погода на 21 апреля 2023 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 14 градусов

В Симферополе облачно с прояснениями.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
21 апреля на Крымском полуострове в силе штормовое предупреждение.
- Из-за влияния малоподвижного южного циклона сохранится неустойчивый характер погоды, - отметили в Крымском гидрометеоцентре.
В Симферополе облачно с прояснениями. Кратковременный дождь. Ветер ночью юго-западный, днем северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +7…+9°, днем +11...+13°.
В Севастополе облачно. Дождь. Ветер западный 7-12 м/с. Днем тепло +12…+14°.
В Ялте, как сообщает yandex, днем +11°…+13°, юго-западный ветер 3-6 м/с. Пасмурно.
В Алуште +13°…+15°, юго-западный ветер 3-5 м/с. Облачно с прояснениями.
В Евпатории +11…+12°, юго-западный ветер 4-6 м/с. Пасмурно.
В Керчи +12…+13°, юго-западный ветер 4-7 м/с. Облачно с прояснениями.
В Феодосии +12…+13°, юго-западный ветер 3-6 м/с. Облачно с прояснениями.
В Черноморском +10…+11°, юго-западный ветер 4-6 м/с. Пасмурно.
В Джанкое +13…+14°, юго-западный ветер 4-6 м/с. Пасмурно, дождь.
В Армянске +11…+12°, северо-западный ветер 3-6 м/с. Пасмурно.
В Белогорске +12…+14°, западный ветер 5-6 м/с. Пасмурно, дождь.
Вода в Черном море +10…+12°.
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