Более 9 тысяч крымчан проголосовали за объекты благоустройства на 2024 год

Фото: 91.gorodsreda.ru

Уже более 9 тысяч крымчан приняли участие во Всероссийском голосовании по выбору объектов, которые будут благоустроены в 2024 году. Об этом в ходе прямого эфира, организованного Центром управления регионом (ЦУР) Республики Крым, рассказала первый замминистра жилищно-коммунального хозяйства РК Оксана Механичева.

Она отметила, что активнее всего голосуют жители Ялты.

Сбор голосов стартовал 15 апреля. В этом году на голосование вынесены общественные территории в семи населенных пунктах: Армянске, Бахчисарае, Евпатории, Керчи, Красноперекопске, Симферополе и Ялте. Отдать свой голос за понравившийся объект можно до 30 мая 2023 года на сайте 91.gorodsreda.ru.

– Крымчанам помогают проголосовать волонтеры. Их можно встретить на центральных улицах города, на мероприятиях, например, на субботнике, который пройдет 22 апреля по всей России, в том числе, и в Крыму. Всего у нас зарегистрировано порядка ста волонтеров, – рассказала Оксана Механичева.