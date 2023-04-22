Аксенов: в небе над Крымом отработали силы ПВО, пострадавших и разрушений нет

Пока еще неизвестно, где небе над Крымом отработали силы противовоздушной обороны. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

В небе над Крымом отработали силы противовоздушной обороны. Глава Республики Крым Сергей Аксенов также сообщил, что ничего не разрушено, нет и пострадавших.

- Прошу всех соблюдать спокойствие и доверять только проверенным источникам информации, - такой совет гостям и жителям Крымского полуострова руководитель региона.

Сообщение о отработке ПВО появилось в Telegram-канал Главы Республики Крым в 10.08 утра 22 апреля 2023.

Конкретное место инцидента в официальной информации не указано.

С начала специальной военной операции Крым и Севастополь атакуют БПЛА, но вражеские беспилотники успешно ликвидируют российские силы ПВО.

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