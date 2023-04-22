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НовостиПроисшествия22 апреля 2023 8:48

Аксенов: в небе над Крымом отработали силы ПВО, пострадавших и разрушений нет

В небе над Крымским полуостровом 22 апреля отработали силы ПВО
Ольга АВЕРЬЯНОВА
Ольга АВЕРЬЯНОВА
Пока еще неизвестно, где небе над Крымом отработали силы противовоздушной обороны.

Пока еще неизвестно, где небе над Крымом отработали силы противовоздушной обороны.

Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

В небе над Крымом отработали силы противовоздушной обороны. Глава Республики Крым Сергей Аксенов также сообщил, что ничего не разрушено, нет и пострадавших.

- Прошу всех соблюдать спокойствие и доверять только проверенным источникам информации, - такой совет гостям и жителям Крымского полуострова руководитель региона.

Сообщение о отработке ПВО появилось в Telegram-канал Главы Республики Крым в 10.08 утра 22 апреля 2023.

Конкретное место инцидента в официальной информации не указано.

С начала специальной военной операции Крым и Севастополь атакуют БПЛА, но вражеские беспилотники успешно ликвидируют российские силы ПВО.

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