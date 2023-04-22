В Симферополе 19-летнего автолюбителя наказали за дрифт на парковке

Нарушителя на отечественном авто нашли и оштрафовали. Фото: кадр видео Госавтоинспекции Крыма/Tg

В Симферополе наказали за дрифт на парковке молодого автолюбителя. Пресс-служба Госавтоинспекции Крыма в Telegram-канале сообщила, что очевидцы разместили в соцсети видео, где водитель «Жигулей» совершает опасные маневры на парковке около ТЦ «Меганом».

Любителя адреналина нашли быстро.

- Им оказался 19-летний житель Симферополя, который за рулем меньше года, но уже привлекался к административной ответственности за несоблюдение скоростного режима, - отметили в Госавтоинспекции.

Экстремалу выписали 2000 рублей штрафа. Таким образом его наказали за целый букет нарушений: во-первых, за игнорирование правил маневрирования, во-вторых, за ремни безопасности, в третьих за отсутствие знака начинающего водителя.

Также с парнем провели душеспасительную беседу о недопущении нарушений правил дорожного движения.

И конечно же от провинившегося прозвучало традиционное - виноват, больше не буду.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50