В Крыму возле Бахчисарая произошло смертельное ДТП

МАЗ врезался в ВАЗ. Видео: Госавтоинспекция Крыма/Tg

22 апреля в Бахчисарайском районе случилось смертельное ДТП. В Госавтоинспекции Крыма сообщили:

- Водитель автомобиля МАЗ, двигаясь по автодороге Саки-Орловка со стороны Севастополя, не выбрал безопасную скорость движения и не справился с управлением.

Грузовик на полной скорости вылетел на встречную полосу, где буквально раздавил легковушку. Водитель ВАЗа получил травмы несовместимые с жизнь и умер на месте инцидента. Судя по фото искореженной отечественной машины, у сидящего за ее рулем, просто не было шансов остаться в живых.

Кто же ответит за его смерть? Пока на этот вопрос нет ответа.

- В настоящее время сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, - отметили в ведомстве.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50