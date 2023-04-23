Погода на 23 апреля 2023 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 17 градусов

В Симферополе переменная облачность. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

23 апреля на Крымском полуострове опасные метеорологические явления не ожидаются.

- Сохранится неустойчивый характер погоды. Местами кратковременные дожди, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

В Симферополе переменная облачность. Ночью без существенных осадков; днем кратковременный дождь. Ночью и утром местами туман. Ветер западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +3…+5°, днем +15...+17°.

В Севастополе переменная облачность. Без существенных осадков. Днем северо-западный ветер 5-10 м/с., тепло +13…+15°.

В Ялте, как сообщает yandex, днем +11°…+13°, северо-западный ветер 2-3 м/с. Облачно с прояснениями.

В Алуште +13°…+14°, северо-западный ветер 2-3 м/с. Облачно с прояснениями.

В Евпатории +14…+15°, северо-западный ветер 2-4 м/с. Облачно с прояснениями.

В Керчи +12…+14°, северо-восточный ветер 2-4 м/с. Облачно с прояснениями.

В Феодосии +12…+14°, юго-западный ветер 2-4 м/с. Облачно с прояснениями.

В Черноморском +14…+15°, северо-западный ветер 2-4 м/с. Малооблачно.

В Джанкое +15…+17°, северо-восточный ветер 1-3 м/с. Облачно с прояснениями.

В Армянске +14…+16°, северо-западный ветер 1-3 м/с. Облачно с прояснениями.

В Белогорске +14…+15°, северо-восточный ветер 2-3 м/с. Облачно с прояснениями.

Вода в Черном море +10…+12°.

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