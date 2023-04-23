В Симферополе почти четыре тысячи абонентов остались без света из-за аварии

Восстановить электроснабжение планируется в течение двух часов Фото: Иван МАКЕЕВ

В Симферополе почти четыре тысячи абонентов остались без электроснабжения в результате аварии на линии электропередачи. Об этом сообщает пресс-служба ГУП РК «Крымэнерго».

– 23 апреля в 08:26 в результате технологического нарушения на линии 10 кВ были обесточены 3904 абонента в Симферополе. Отключенная нагрузка составила 1500 кВт, – говорится в сообщении.

Специалисты «Крымэнерго» сразу же приступили к ликвидации последствий аварии. Отключение затронуло городскую больницу №7, медучреждение запитали по резервной схеме. Восстановить электроснабжение планируется в течение двух часов.

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