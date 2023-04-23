В Ялте во всероссийском субботнике приняли участие около двух тысяч человек

Фото: телеграм-канал Янины Павленко

Всероссийский субботник прошел в Ялте накануне, 22 апреля. Как сообщила в своем телеграм-канале мэр Ялты Янина Павленко, в первой половине дня в нем поучаствовали около двух тысяч человек.

Фото: телеграм-канал Янины Павленко

Фото: телеграм-канал Янины Павленко

Фото: телеграм-канал Янины Павленко

Фото: телеграм-канал Янины Павленко

Субботник проходил во всем муниципалитете, от Фороса до Гурзуфа. По предварительным данным на 13:00 было вывезено 12,5 тонн мусора.

– Особое внимание общественным территориям и паркам, которые, напомню, участвуют во Всероссийском онлайн-голосовании по выбору объекта благоустройства в 2024 году, – отметила Павленко.

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