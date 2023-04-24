Занимающиеся в Малой академии наук Крыма школьники могут получать стипендии

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Школьники, которые занимаются в Малой академии наук Крыма «Искатель», могут претендовать на стипендии. Об этом сообщила директор учреждения Виктория Члек.

По ее словам, претендовать на стипендии могут учащиеся 10-11 классов. Такие выплаты директор назвала приятным бонусом, который дети могут получить по своим заслугам в течение 2-3 лет. Члек пояснила, что обычно самая активная деятельность идет в 8-9 классах.

– Советом министров выдается 100 стипендий, размер небольшой – 2 314 рублей. Но выплачивается ежемесячно, с сентября по август, – цитирует руководителя академии агентство РИА Новости Крым.

Такие выплаты директор назвала хорошей поддержкой для школьников. Она добавила, что по итогам года поощряют и педагогов. Люди, подготовившие больше призеров и победителей всероссийских конкурсных программ, претендуют на получение премии от Госсовета Крыма. Педагогам выплачивают 11 400 рублей.