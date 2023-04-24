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НовостиОбщество24 апреля 2023 7:52

За сутки в Крыму 52 человека заразились коронавирусом

Новых смертельных случаев не произошло
Алексей ЕЛАГИН
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По состоянию на понедельник, 24 апреля, в Крыму зафиксировали 52 новых случая заболевания коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе межрегионального управления Роспотребнадзора по РК и Севастополю.

Всего в Крыму зафиксировали 216 026 случаев заболевания коронавирусом. За сутки госпитализировали шесть человек. Всего в Крыму на стационарном лечении находились 63 809 человека.

– Количество выздоровевших за сутки составляет 49 человек, выздоровевших за весь период – 208 384, – говорится в сообщении.

Всего в Крыму скончались 5 428 человек, у которых диагностировали коронавирус. Новых смертельных случаев за сутки не произошло.