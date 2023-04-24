Мишустин анонсировал преференции бизнесу при строительстве жилья в Крыму

Фото: пресс-служба правительства России

Предприниматели, занимающиеся жилищным строительством в Крыму, могут воспользоваться преференциями в рамках свободной экономической зоны. Об этом сообщил председатель правительства России Михаил Мишустин.

Премьер назвал СЭЗ одним из самых эффективных инструментов для увеличения количества инвесторов в Крыму. На рубль льгот, предоставленных ее участникам, приходится более трех рублей капиталовложений. Их совокупный объем составляет около 300 миллиардов рублей.

– Правительством предложено распространить этот механизм на реализацию проектов в сфере жилищного строительства, – отметил Мишустин.

Российский премьер пояснил, что бизнес получит преференции при градостроительной деятельности и землепользовании. Предпринимателям станет проще выбрать и получить участки, где будут построены современные комфортные дома.

При этом региональные власти могут обязать застройщиков передать в государственную или муниципальную собственность часть квартир. Такое жилье в первую очередь будут предоставлять льготникам.

– Это поможет повысить качество жизни в регионе, нарастить инвестиционную активность бизнеса, – подчеркнул Мишустин.